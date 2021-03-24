Російський Playboy з Івлєєвою запідозрили в плагіаті української обкладинки.

Нещодавно російська телеведуча Настя Івлєєва знялася для обкладинки журналу Playboy.

"Сміливо вважаємо, що це найкраща і найдорожча обкладинка за історію російського Playboy", - сказала Івлєєва.

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Але вже через кілька годин після виходу журналу, фотограф Даніела Рубінштейн викрила Івлєєву і російську команду в плагіаті. За її словами, в грудні український журнал випустив першу діджитал 3D обкладинку за 68 років існування журналу. А тепер схожу обкладинку випустив російський журнал.

"У російському Playboy використовувалися ті ж графічні елементи, що і в грудневому номері. Більш того, використовувався той же одяг українського бренду. Особисто мені і нашій команді дуже приємно, що вас надихнула наша робота!"- зазначила вона.

Команда Насті Івлєєвої не стала мовчати. Вони відповіли, що раніше не бачили обкладинку української версії журналу.

"Ніхто ваш проект в очі не бачив з нашої команди. Хочете - ведіть відкриту суперечку з журналом Playboy. Наводити вам мільйон прикладів на тему плагіату, в тому числі вашої роботи – вважаю необґрунтованою тратою часу і дурістю", – йдеться в коментарі.

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Автор: Діана Могилєвич