Нещодавно російська телеведуча Настя Івлєєва знялася для обкладинки журналу Playboy.
"Сміливо вважаємо, що це найкраща і найдорожча обкладинка за історію російського Playboy", - сказала Івлєєва.
Читайте такожНастя Івлєєва повністю роздягнулася для обкладинки Playboy
Але вже через кілька годин після виходу журналу, фотограф Даніела Рубінштейн викрила Івлєєву і російську команду в плагіаті. За її словами, в грудні український журнал випустив першу діджитал 3D обкладинку за 68 років існування журналу. А тепер схожу обкладинку випустив російський журнал.
"У російському Playboy використовувалися ті ж графічні елементи, що і в грудневому номері. Більш того, використовувався той же одяг українського бренду. Особисто мені і нашій команді дуже приємно, що вас надихнула наша робота!"- зазначила вона.
Команда Насті Івлєєвої не стала мовчати. Вони відповіли, що раніше не бачили обкладинку української версії журналу.
"Ніхто ваш проект в очі не бачив з нашої команди. Хочете - ведіть відкриту суперечку з журналом Playboy. Наводити вам мільйон прикладів на тему плагіату, в тому числі вашої роботи – вважаю необґрунтованою тратою часу і дурістю", – йдеться в коментарі.
Інші новини УНІАН:
- Зірка бурлеску Діта фон Тіз показала фото в мереживній білизні
- Леся Нікітюк у чорній міні-комбінації похвалилася стрункими ніжками
- Принц Гаррі знайшов роботу: чим він займатиметься
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram