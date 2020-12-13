Співачку розкритикували в мережі.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нове відео.

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Спочатку на кадрах Настя постала в природному вигляді - без макіяжу, з хвостиком і в футболці. Потім вона почала тикати пензликом для макіяжу в камеру і показувати язик. Через кілька миттєвостей зірка перетворилася на розкішну жінку з яскравим образом. При цьому фанати розкритикували Настю за такий образ.

"Без мейка не показуй себе. Соромно, що така персона виглядає жахливо", "Старієш на очах", "Язик сховай", "Яка дурниця", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич