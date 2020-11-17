Настя показала сексі-фото / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram сексуальне фото.
Читайте такожСоковита Демі Роуз голяка скупалася у ванні з квітками
На знімку зірка позує в білому боді під горло і з довгим рукавом. На ногах у неї лише чорні масивні кросівки. Цікаво, що Настя позує в позі доггі-стайл на барабані, а руками впирається в невелику драбинку.
"Секс", "Приголомшлива фотка", "Красивий боді", "Супер", - написали фанати.
Інші новини УНІАН:
- Настя Каменських показала спокусливе фото в чорному бікіні
- Настя Каменських зворушливо привітала маму з днем народження
- Настя Каменських показала обличчя без макіяжу і натрапила на хейт
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram