Співачка позувала в пікантній позі.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram сексуальне фото.

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На знімку зірка позує в білому боді під горло і з довгим рукавом. На ногах у неї лише чорні масивні кросівки. Цікаво, що Настя позує в позі доггі-стайл на барабані, а руками впирається в невелику драбинку.

"Секс", "Приголомшлива фотка", "Красивий боді", "Супер", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич