Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нове відео.
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На кадрах Настя постала в спортивному костюмі - в молочному кроп-топі і штанях. На відео співачка показує руками сердечко.
Але найцікавіше те, що на кадрах Каменських позувала з новою зачіскою. Зірка зробила каре і випрямила волосся. Чи то це нова зачіска, чи то перука - поки невідомо.
"Милий образ", "Ти бомба", "Заздрю Потапу", - написали фанати.
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