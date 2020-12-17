Співачка постала в новому образі.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нове відео.

Читайте такожЛана Дель Рей виходить заміж - ЗМІ

На кадрах Настя постала в спортивному костюмі - в молочному кроп-топі і штанях. На відео співачка показує руками сердечко.

Але найцікавіше те, що на кадрах Каменських позувала з новою зачіскою. Зірка зробила каре і випрямила волосся. Чи то це нова зачіска, чи то перука - поки невідомо.

"Милий образ", "Ти бомба", "Заздрю Потапу", - написали фанати.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич