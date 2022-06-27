Продюсер і співачка сказала, що новий обранець старший за неї.

Українська співачка і продюсер Наталія Могилевська нещодавно заявила, що вона закохана. Однак деталі нового роману не розкривала, оскільки визнала це недоречним під час широкомасштабної війни. В одному зі своїх недавніх інтерв'ю знаменитість відкрила завісу свого особистого життя.

"Він мене захищає. Ми бували в таких місцях, які так часто бомблять, що люди перейшли жити під землю. І ми під землею їм даємо концерти. Там дуже небезпечно виступати. Він каже мені: "Ти моя героїня", - сказала Наташа в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Артистка також зазначила, що поруч зі своїм обранцем відчуває себе впевнено і нічого не боїться.

"Я вірю, що він фартовий. Він старший за мене і дуже красивий. У нього є зброя і він мене захищає", - сказала співачка.

Наталя підкреслила, що її чоловік - військовослужбовець. З ним вона познайомилася в перші дні після повномасштабного вторгнення Росії. Вони разом вивозили з гарячих точок мирних жителів з дітьми.

Нагадаємо, Наталія Могилевська представить моноспекталь "Я вдома", заснований на реальних військових подіях.

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