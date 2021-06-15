Чапкіса поховають на Байковому кладовищі / instagram.com/gregory_chapkis
Відомого хореографа Григорія Чапкіса поховають 18 червня.
Прощання з хореографом відбудеться в Клубі Кабінету міністрів з 11:00 до 13:00. Після панахиди відбудеться поховання, з 13:00 до 15:00. Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві. Після - поминальний обід для близьких.
Зазначимо, Григорій Чапкіс помер у віці 91 року після тривалої боротьби з двосторонньою пневмонією. Кілька разів він потрапляв в реанімацію, його стан поліпшувався, а потім знову він починав себе погано почувати. Про смерть хореографа стало відомо ввечері 13 червня.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Син Григорія Чапкіса назвав причину його смерті
- У танцях - все його життя: чим запам'ятався легендарний хореограф Григорій Чапкіс
- Кращі виступи Григорія Чапкіса: добірка найяскравіших танців
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram