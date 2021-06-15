Знаменитого танцюриста поховають 18 червня.

Відомого хореографа Григорія Чапкіса поховають 18 червня.

Прощання з хореографом відбудеться в Клубі Кабінету міністрів з 11:00 до 13:00. Після панахиди відбудеться поховання, з 13:00 до 15:00. Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві. Після - поминальний обід для близьких.

Зазначимо, Григорій Чапкіс помер у віці 91 року після тривалої боротьби з двосторонньою пневмонією. Кілька разів він потрапляв в реанімацію, його стан поліпшувався, а потім знову він починав себе погано почувати. Про смерть хореографа стало відомо ввечері 13 червня.

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Автор: Діана Могилєвич