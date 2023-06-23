Артист визнав, що нещодавно його стан погіршився, проте його хворобу можна вилікувати.

Співак Олег Винник, навколо якого ходило чимало чуток про хворобу, розкрив деталі свого стану. Він не став називати діагноз, проте зазначив, що усі розмови про онкологію були неправдою.

"Мені абсолютно по барабану, що про мене говорять... Сьогодні трішечки гірше, аніж було тиждень тому. Буду відвертим, слава Богу, мене підняли, поставили на ноги. І скажу, це не одна і навіть не дві речі, які мене накрили", - визнав Винник у першій частині інтерв'ю для YouTube-каналу "КРП".

За словами співака, в нього є підтримка. Він натякнув, що його "рятує" кохана жінка. Ймовірно, Винник говорив про Таїсію Сватко - свою колишню бек-вокалістку яка виступала під псевдонімом Таюне. Саме їй приписують роман зі співаком. Іноді він не може встати, проте йому дають сили боротися.

Відео дня

"В мене є людина. Та, яка не дає померти і коли я не можу встати, вона робить так, щоби ти зміг... Цією хворобою в Німеччині хворіють 2%. Слава Богу, вона вже сьогодні не є такою страшною і не є летальною", - додав Винник.

Про свою хворобу співак дізнався під час гастролей, до 24 лютого 2022 року. Він зазначив, що раніше вона була більш серйозною. Коли не було ліків, людина могла опинитися в інвалідному візку. Нині ж усе не так страшно, запевнив артист.

"Сьогодні не потрібно хвилюватися, тому що є пігулки, є медикаменти... Воно починалося в турі, я не знав, що це таке", - розповів Винник.

Хвороба Олега Винника - що казали раніше

Раніше про ймовірний діагноз Винника висловився блогер Богдан Беспалов. Він заявляв, що у співака нібито онкологія. Окрім цього, блогер говорив, що Винник може не повернутися в Україну.

Втім, згодом друг співака розповів про його реальний стан. Тоді товариш Винника говорив, що той "живіший за усіх живих".

Вас також можуть зацікавити новини: