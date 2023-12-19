Вона вже насилу пересувається.

У минулому році Селін Діон повідомила про те, що у неї діагностували рідкісний синдром, позбутися якого неможливо. Тоді артистка скасувала свій тур через хворобу.

Довгий час співачка не розповідала про свій стан здоров'я. А зараз стало відомо, що їй гірше. Цією інформацією поділилася її сестра Клодетт Діон в передачі 7 Jours.

Вона розповіла, що Селін страждає від спазмів, які впливають на всі аспекти її життя. Співачка вже не може контролювати свої м'язи.

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"Мене засмучує те, що вона завжди була дисциплінованою. Вона завжди багато працювала", - додала сестра артистки.

Крім того, вона уточнила, що Селін вже важко ходити, а також вона не може користуватися своїми голосовими зв'язками.

Що відомо про хворобу Селін Діон

У грудні 2022 року співачка зі сльозами на очах звернулася до своїх фанатів. Вона скасувала концерти і розповіла, що страждає від невиліковного захворювання - рідкісного "синдрому м'язової скутості".

Через нього у Діон почалися спазми, болі в м'язах, вона втратила здатність співати. Крім цього, в подальшому хвороба може привести до того, що співачка втратить можливість пересуватися і самостійно їсти.

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