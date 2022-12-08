Артистка зі сльозами на очах повідомила цю неприємну новину.

Канадська співачка Селін Діон поділилася з шанувальниками сумною новиною - у неї діагностували невиліковну хворобу.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість зізналася, що у неї рідкісний "синдром м'язової скутості", через який 54-річна співачка страждає від м'язових болей, спазмів і не може співати. У перспективі їй загрожує ураження м'язів обличчя, неможливість пересування і прийому їжі.

У зв'язку з цією недугою Селін зважилася скасувати свій концертний тур. Вона додала, що з нею працюють лікарі, проте поки не винайдено ліків, які повернули б її до звичного життя.

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"На жаль, ці спазми впливають на кожен аспект мого повсякденного життя, іноді викликаючи труднощі при ходьбі і не дозволяючи мені використовувати свої голосові зв'язки, щоб співати так, як я звикла. Мені боляче говорити вам сьогодні, що я не готова відновити свій тур Європою в лютому", – зізналася Селін.

Хвороба Селін Діон

Співачка вперше натякнула на хворобу в січні цього року, коли скасувала свої концерти. Вона зазначила, що на цю недугу страждають понад мільйон людей. Зараз вона на шляху до одужання, проте після болісних спазмів їй потрібно набагато більше часу прийти до тями, ніж вона розраховувала.

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