Дописників Нікітюк потішила пародія, про що вони написали в коментарях.

Відома українська ведуча Леся Нікітюк записала пародію на іншу телезірку-Ольгу Фреймут.

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Відповідний ролик леді Ле опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Очевидно, це пародія на відео Фреймут про те, як правильно їсти фрукти з коктейлю.

А Нікітюк провела "урок з етикету", як правильно їсти вареники з вишнею.

"Як правильно їсти вареники з вишнею? Прості правила етикету від Леді Л.", - говорить на відеозаписі Леся, розмовляючи з набитим ротом і демонструючи забруднені соком вишні руки.

"Десь затопала ніжками Оля Ф", "когось мені нагадує", "Леся — троль", - пишуть в коментарях до ролика.

"Батл" у мережі між Нікітюк і Фреймут: що відомо

Раніше українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram пост, в якому розповіла, що 25 жовтня виступить з Ольгою Фреймут та Іллею Падзіною на шоу "Танці з зірками". "Фреймут — це персонаж number 1 в шоу "Танці з зірками", за нею цікаво спостерігати й у неї купа історій... Вона дивна, скандальна, завжди чомусь бліда ніби після електрофорезу. Відкрию секрет, мені подобаються такі персонажі!",- написала леді Ле.

Наступного дня Фреймут опублікувала в Instagram пост, в якому висловилася щодо своєї колеги Лесі Нікітюк. "Висока (у неї ноги закінчуються там, де моє тіло). Голосно сміється. Жартує нарівні з чоловіками. Вона, нарешті, нинішня мого колишнього... колеги", - написала Ольга.

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Автор: Ольга Робейко