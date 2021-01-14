Ніколь показала фігуру / instagram.com/nicolescherzinger
Відома співачка Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram пляжні фотографії.
На знімках вона позує в ліловому роздільному купальнику. Зірка лежить на піску біля океану і еротично вигинається. Варто відзначити, що у 42-річної співачки ідеальна фігура.
Ніколь показала фігуру / instagram.com/nicolescherzinger
Хто така Ніколь Шерзінгер:
- Повне ім'я зірки Ніколь Парасковія Еліколані Валієнте Шерзінгер
- Народилася в родині католиків. Батько Ніколь - філіппінець, а мати - наполовину українка, наполовину гавайка. Вела також акторську діяльність
- Була учасницею групи "Pussycat Dolls".
- У 2007 році Ніколь спробувала себе як сольна співачка
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram