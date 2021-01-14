Відома співачка в купальнику еротично вигнулася на піску

Ніколь Шерзінгер володіє чудовою фігурою.

Відома співачка Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram пляжні фотографії. На знімках вона позує в ліловому роздільному купальнику. Зірка лежить на піску біля океану і еротично вигинається. Варто відзначити, що у 42-річної співачки ідеальна фігура. Хто така Ніколь Шерзінгер: Повне ім'я зірки Ніколь Парасковія Еліколані Валієнте Шерзінгер

Народилася в родині католиків. Батько Ніколь - філіппінець, а мати - наполовину українка, наполовину гавайка. Вела також акторську діяльність

Була учасницею групи "Pussycat Dolls".

У 2007 році Ніколь спробувала себе як сольна співачка Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Діана Могилєвич

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