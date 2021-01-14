Ніколь показала фігуру / instagram.com/nicolescherzinger

Відома співачка Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram пляжні фотографії.

На знімках вона позує в ліловому роздільному купальнику. Зірка лежить на піску біля океану і еротично вигинається. Варто відзначити, що у 42-річної співачки ідеальна фігура. 

Ніколь показала фігуру / instagram.com/nicolescherzinger

Хто така Ніколь Шерзінгер:

  • Повне ім'я зірки Ніколь Парасковія Еліколані Валієнте Шерзінгер
  • Народилася в родині католиків. Батько Ніколь - філіппінець, а мати - наполовину українка, наполовину гавайка. Вела також акторську діяльність
  • Була учасницею групи "Pussycat Dolls".
  • У 2007 році Ніколь спробувала себе як сольна співачка

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Автор: Діана Могилєвич