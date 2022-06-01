Телеведучий також зробив акцент і на пропаганді, яку ведуть у Кремлі.

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який знаменитий завдяки роботі на тревел-шоу "Орел і Решка", висміяв російську пропаганду. Так, він згадав випадок, коли рашисти підкинули книги і портрети Адольфа Гітлера в місця, де нібито були ЗСУ, а потім зняли це для своїх пропагандистських сюжетів. Про це артист розповів в Instagram-stories.

"Дуже подобається, коли канали і пабліки РФ показують книги з біографією Гітлера і його портрети в місцях, де були наші ЗСУ. Так може нехай пошукають сильніше, може і самого Гітлера знайдуть? Він же десь точно сидить і управляє", - сказав Андрій.

Також телеведучий зазначив, що більшість росіян, які приїжджають воювати в Україну, нещадно мародерять на захоплених територіях. Так, він підкреслив, що вони "звільняють" від зерна і металу.

"У Маріуполі "асвобаждают" порт від металу. Кажуть, його там більш ніж на $150 000 000. Так само давно вже "асвобаждают" захоплені українські території від комбайнів і зерна", - прокоментував крадіжки Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, екс-ведучий "Орел і решка" Андрій Бєдняков переклав свій блог українською мовою.

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