Нещодавно стало відомо, що всесвітньо відомий голлівудський актор Джонні Депп виграв суд у своєї тепер уже колишньої дружини Ембер Херд. Він "очистив" своє ім'я від наклепу і звинувачень, які прозвучали на його адресу після розлучення і порядком зіпсували репутацію. Тепер у прірву котиться кар'єра Ембер, сцени з якої вирізали з другої частини фільму "Аквамен".
Про це повідомляє видання Just Jared, посилаючись на власні джерела. Нібито планується, що фрагменти перезніматимуть з іншою героїнею.
Відзначається, що спочатку творці "Аквамена" хотіли повністю прибрати сцени з Ембер Херд, проте шанувальники погрожували бойкотом стрічки, тому її появу в картині урізали до 20 хвилин.
"Джерела, близькі до виробництва "Аквамена", повідомили нам, що "Ембер не була повністю вирізана з фільму. У неї все ще є невелика роль". Інші наші джерела як і раніше говорять, що Ембер буде замінена", - йдеться в повідомленні видання.
Нагадаємо, Ембер Херд поскаржилася на цькування в соцмережах і проплачених свідків Деппа на суді.
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