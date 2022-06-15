Це пов'язано з гучним шлюборозлучним процесом і судовим рішенням у цій справі.

Нещодавно стало відомо, що всесвітньо відомий голлівудський актор Джонні Депп виграв суд у своєї тепер уже колишньої дружини Ембер Херд. Він "очистив" своє ім'я від наклепу і звинувачень, які прозвучали на його адресу після розлучення і порядком зіпсували репутацію. Тепер у прірву котиться кар'єра Ембер, сцени з якої вирізали з другої частини фільму "Аквамен".

Про це повідомляє видання Just Jared, посилаючись на власні джерела. Нібито планується, що фрагменти перезніматимуть з іншою героїнею.

Відзначається, що спочатку творці "Аквамена" хотіли повністю прибрати сцени з Ембер Херд, проте шанувальники погрожували бойкотом стрічки, тому її появу в картині урізали до 20 хвилин.

"Джерела, близькі до виробництва "Аквамена", повідомили нам, що "Ембер не була повністю вирізана з фільму. У неї все ще є невелика роль". Інші наші джерела як і раніше говорять, що Ембер буде замінена", - йдеться в повідомленні видання.

Нагадаємо, Ембер Херд поскаржилася на цькування в соцмережах і проплачених свідків Деппа на суді.

Вас також можуть зацікавити новини: