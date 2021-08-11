Володимира Талашка відправили у відпустку з подальшим відстороненням від роботи.

Викладача університету театру і кіно імені Карпенка Карого Володимира Талашко відсторонили від роботи після того, як навколо нього вибухнув скандал.

Зараз його відправили у відпустку з подальшим відстороненням від роботи. І це попри те, що він набрав собі вже перший курс.

"Скільки це триватиме, я сказати не можу. Талашко набрав перший курс, але є ким замінити його. Він спростовує всі факти, викладені в повідомленнях у Facebook", - сказала в.о. ректора Галина Миленька в коментарі "Громадському радіо".

Також вона сказала, що дівчата скаржаться ще на одного викладача. Його вже попросили прокоментувати те, що відбувається, але він тільки обурився.

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"У повідомленнях фігурує ім'я ще одного викладача. Йому надіслали матеріал для ознайомлення і щоб він виклав з цього приводу свою точку зору. Він обурений з написаного", - додала Миленька.

Володимира Талашка звинуватили в домаганнях

Сценарист Богдан Панкрухін опублікував у Facebook кілька історій, згідно з якими 75-річний радянський актор Володимир Талашко вчиняв неправомірні дії на адресу дівчат протягом 20 років. У пості зазначено, що Талашко запрошував дівчат до себе додому. Після кількох келихів алкоголю він влаштовував дівчатам фотосесії в стилі ню, а потім намагався зайнятися з ними сексом.

Також у домаганнях Володимира Талашка звинуватила працівниця Міністерства юстиції Юлія Кондратська.

Міністерство культури та інформаційної політики ініціює службове розслідування після скарг щодо Талашка.

Автор: Діана Могилєвич