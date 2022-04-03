Телеведучу критикують за мовчання про війну в Україні.

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко вирішила піти з соцмереж, щоб нібито сконцентруватися на своїй другій вагітності.

За її словами, негатив в соціальних мережах негативно позначається на ній і її майбутній дитині.

"Найближчим часом в моєму акаунті не буде активності, до якої ми всі звикли. Дистанціююся для того, щоб берегти здоров'я чоловічка всередині мене. Дякую всім за розуміння", - написала Тодоренко.

Зазначимо, що вже понад місяць Тодоренко мовчить про війну в Україні. Замість того щоб підтримати свою Батьківщину і Одесу, в якій вона народилася, телеведуча переживає про санкції проти Росії. Звичайно, така її позиція спровокувала хвилю хейту в мережі. Регіні всіляко нагадують про те, що в Україні йде повномасштабна війна, розв'язана Росією, що в нашій країні гинуть мирні жителі і діти.

Лише недавно вона прокоментувала своє мовчання. За словами Регіни, в її родині накладено вето на політичні теми. У них з чоловіком, російським співаком Владом Топаловим різні погляди, тому вони не можуть знайти компроміс. Такі розмови нібито руйнують їхній шлюб.

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