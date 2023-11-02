Він попався на вудку шахраїв.

Український артист Олег Винник, який проживає в Німеччині з початку повномасштабного російського вторгнення, став жертвою шахраїв. Про це розповів поет Петро Мага в інтерв'ю Ростиславу Калацинському.

Мага зазначив, що Винник навіть за кордоном не забуває про Україну. Він всіляко допомагає військовим, передає їм техніку. Однак одного разу він зіткнувся з волонтерами-шахраями.

За словами поета, вони вкрали у Винника гроші, а після почали йому погрожувати вбивством.

"У Олега Винника сталася дуже погана історія. Він передав гроші псевдоволонтерам, які вкрали ці гроші. Говорили, що він приїде, і вони йому голову відстрілять. І таке було", - сказав Мага.

Він додав, що поки знайти зловмисників не вдалося.

Позиція Олега Винника щодо війни в Україні

На початку повномасштабного російського вторгнення Олег Винник виїхав з України до Німеччини. Довгий час він мовчав, а потім з'ясувалося, що він відправився на лікування. Свій діагноз розкривати він не став, проте сказав, що страждає від рідкісної хвороби.

Пізніше він дав велике інтерв'ю, в якому розповів, що найбільше буде шкодувати про те, що не взяв у руки зброю і не пішов захищати Батьківщину на фронт. Потім він знову зник з інформаційного простору.

Вас також можуть зацікавити новини: