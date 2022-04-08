Актриса каже - до останнього не вірила в цю інформацію.

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець дала інтерв'ю, де розповіла, що до останнього не вірила в новини про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це вона розповіла "Зірковому шляху".

Кравець зізналася, що напередодні вторгнення, 23 лютого, вона працювала, прийшла ввечері додому пізно, планувала поспати і готувалася вітати дочку з днем народження на наступний день.

Навіть попри всі новини і передбачувані дати вторгнення РФ в Україну, Олена не планувала залишати Київ, адже ймовірність даних подій здавалася їй невеликою.

"Сусіди, якщо бачили мене в ліфті, говорили: "О, ми вас бачимо. Значить, все буде добре". Я дуже щиро вірила, що це неможливо. Це неможливо усвідомити, неможливо прийняти, неможливо допустити", - поділилася актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець.

Попри те, що раніше Кравець працювала з нинішнім президентом країни Володимиром Зеленським, а зараз є ще і його кумою, якихось додаткових відомостей у неї не було.

"Я не знала, дійсно не знала", - резюмувала знаменитість.

Нагадаємо, раніше Кравець поділилася подробицями спілкування з Зеленським під час війни. Вони переписуються, але досить лаконічно.

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