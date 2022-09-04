Перша леді зізналася, що її ображає.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що її дуже ображає, коли люди кажуть, що її чоловік Володимир Зеленський змінився за час президенства.

Вона зазначила, що він такий, як і завжди. І навіть якби він залишався досі актором комедійного жанру, то все одно не вчинив би інакше, якби в країні почалася війна.

"Він та сама людина, якою я його знала завжди. Ніяк по-іншому він би не вчинив", - сказала Олена Зеленська в інтерв'ю BBC.

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Зазначимо, у перші дні війни Зеленському запропонували евакуюватися з України, але він твердо сказав, що йому потрібна зброя, а не таксі. Тобто президент залишився в країні, попри те, що тут йдуть активні бойові дії і щодня гинуть люди.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розплакалася під час інтерв'ю для японського телеканалу. Вона не змогла стримати сльози, розповідаючи про маленьку Лізу з Вінниці, яка 14 липня загинула через обстріл міста.

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