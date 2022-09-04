Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що її дуже ображає, коли люди кажуть, що її чоловік Володимир Зеленський змінився за час президенства.
Вона зазначила, що він такий, як і завжди. І навіть якби він залишався досі актором комедійного жанру, то все одно не вчинив би інакше, якби в країні почалася війна.
"Він та сама людина, якою я його знала завжди. Ніяк по-іншому він би не вчинив", - сказала Олена Зеленська в інтерв'ю BBC.
Зазначимо, у перші дні війни Зеленському запропонували евакуюватися з України, але він твердо сказав, що йому потрібна зброя, а не таксі. Тобто президент залишився в країні, попри те, що тут йдуть активні бойові дії і щодня гинуть люди.
Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розплакалася під час інтерв'ю для японського телеканалу. Вона не змогла стримати сльози, розповідаючи про маленьку Лізу з Вінниці, яка 14 липня загинула через обстріл міста.