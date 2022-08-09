Зеленська не могла стримати емоцій, розповідаючи про загиблу у Вінниці 4-річну Лізу.

Перша леді України Олена Зеленська розплакалася під час інтерв'ю для японського телеканалу. Вона не змогла стримати сльози, розповідаючи про маленьку Лізу з Вінниці, яка 14 липня загинула через обстріл міста.

Відомо, що Зеленська була знайома з 4-річною Лізою. Дівчинка брала участь у зйомках різдвяного ролика. Перша леді розповіла, що малятко була дуже сонячною і життєрадісною дитиною.

"Я навіть не можу, чесно кажучи, повністю описати свої почуття. Це був для мене важкий удар. Я емоційно тримаюся навіть зараз. Тому що навіть зараз, коли я говорю про неї, у мене на очах виступають сльози. Світла і невинна дитина. Дуже боляче", - сказала Зеленська.

Нагадаємо, вранці 14 липня окупанти запустили ракети по центру Вінниці, вони потрапили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Всього пошкоджено понад 50 будівель різного призначення і понад 40 машин. Жертвами ракетного удару стали 24 людини, зокрема, три дитини.

За відомостями Командування Повітряних сил Збройних сил України, противник з підводного човна, який був в акваторії Чорного моря, вдарив по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр".

Вас також можуть зацікавити новини: