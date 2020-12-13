Сумська розсекретила ім'я онука / instagram.com/olgasumska
Українська актриса Ольга Сумська в квітні стала бабусею вдруге.
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В програмі "Світське життя" вона розповіла що сім'я не може натішитися народженню хлопчика. Так, її дочка Антоніна Паперна народила від свого коханого Володимира сина Данила.
"Ти дивишся на цього ангела і думаєш "нарешті, Господь подарував хлопчика". Все склалося, як хотілося. Хлопчик схожий на них обох. І Євочка, і Данило схожі на своїх батьків, тим більше, що Тоня і Володимир самі схожі", - сказала Сумська.
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