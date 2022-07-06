Йдеться про героя українського серіалу "Останній москаль" Ігоря Скрипку.

Український телеведучий Юрій Горбунов розповів, хто з російських колег зв'язувався з ним після 24 лютого, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну і почала бомбити мирні міста. Інформацією він поділився в інтерв'ю з Аліною Доротюк.

Так, з Горбуновим зв'язався тільки один росіянин - ним виявився колега по телесеріалу "Останній москаль" Ігор Скрипко. У картині він зіграв Валерія Петрука.

"Це, наприклад, наш Ігор, який грав в "Останньому москалі". Він переживав, писав: "Як ви, що там?". У мене не було ні моральних, ні фізичних сил взяти телефон і щось йому відповісти", - сказав Горбунов.

Юрій підкреслив, що, на його думку, невинних росіян зараз немає. Навіть ті, хто все кинув і покинув свою країну, все одно десятиліттями будуть нести відповідальність за вбивства мирних людей.

"З РФ виїхало майже 7 млн осіб. Вони не хочуть мати нічого спільного з режимом. А можливо, це люди, які повинні були вийти на площі? Вони вирішили просто виїхати", - обурився продюсер.

Нагадаємо, Горбунов розповів, де під час війни перебувають Осадча і діти.

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