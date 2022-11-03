Знаменитість була в Іспанії, де брала участь у благодійному концерті для дітей-сиріт.

Відома українська актриса театру і кіно Ольга Сумська повернулася до Києва з Іспанії. Туди зірка літала для того, щоб взяти участь у благодійному концерті для дітей-сиріт. Повернувшись до Києва, Ольга не змогла стримати емоцій. Ось що Сумська написала у своєму Instagram-блозі:

"Мій рідний Київ! Приїхала після благодійного концерту для дітей сиріт в Іспанії, де все таке яскраве і сяюче... І так незвично знову побачити наше улюблене місто в темряві... Але Господь з нами і Михайло Архістратиг захистить, ми віримо! Наш рідний Київ, ти будеш сяяти!".

Що Ольга Сумська робить під час війни

Актриса театру і кіно після 24 лютого бере активну участь в інформаційній обороні. Вона публікує у себе в Instagram-блозі інформацію про обстріли і звірства російських окупантів.

Відео дня

Варто додати, що після 24 лютого Сумську активно критикували за те, що її старша дочка Антоніна Паперна залишається в Москві і мовчить про війну. Сама ж Ольга пояснила, що Тоня підтримує Україну, але не може покинути РФ з маленькими дітьми на руках.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, чи відправлять її зятя-росіянина на війну.

Вас також можуть зацікавити новини: