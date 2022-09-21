Ганна Борисюк завжди дуже тепло спілкувалася з Антоніною Паперною, але тепер вони в різних країнах, а Паперна досі не висловилася про війну в Україні.

У школі дочка актриси Ольги Сумської та актора Віталія Борисюка Ганна Борисюк не дуже добре спілкувалася з однокласниками через те, що вони її цькували. А ось єдиним справжнім другом була старша сестра Тоня Паперна.

Зараз Антоніна живе в Росії, вийшла там заміж, виховує двох дітей. Про війну в Україні не висловлювалася. Її зіркова мама Ольга Сумська виправдовує дочку тим, що в Росії за такі висловлювання можуть почати переслідування.

А ось молодша сестра Ганна Борисюк Відчуває, як віддалилася від сестри. Переживаннями вона поділилася в інтерв'ю "ЖВЛ".

"Коли вона їхала, було дуже боляче прощатися з нею, розуміючи що все, далі ти якось сама. Я пам'ятаю як вона відлітала вранці в Москву, а я вибігла на вулицю в піжамі і говорила: "Тоня, залишайся, я не хочу (щоб ти їхала, - ред). Зараз, звичайно, її уваги не вистачає, не вистачає теплого слова, хочеться бути близькими людьми і назавжди це зберегти", - сказала дівчина.

Нагадаємо, молодша донька Ольги Сумської розповіла про цькування однокласників через популярність батьків.

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