Ольга Сумська показала, як виглядала 24 роки тому / instagram.com/olgasumska
Українська актриса Ольга Сумська показала архівне фото 24-річної давності, на якому вона постала в образі княгині Ольги. Знімок був зроблений на відкритті Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Зазначимо, що Сумська за всі ці роки не змінилася. Вона завжди мала приголомшливий вигляд. Про це свідчать і коментарі її шанувальників, які щодня засипають її компліментами.
Ольга Сумська показала, як виглядала 24 роки тому / instagram.com/olgasumska
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська зняла ролик в Instagram, на якому використовувала маску. Ефект після "пластики" їй зовсім не сподобався, вона прийшла в шок і навіть спробувала закрити обличчя.
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