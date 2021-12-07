Актриса поділилася фото, яке було зроблено в 1997 році.

Українська актриса Ольга Сумська показала архівне фото 24-річної давності, на якому вона постала в образі княгині Ольги. Знімок був зроблений на відкритті Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Зазначимо, що Сумська за всі ці роки не змінилася. Вона завжди мала приголомшливий вигляд. Про це свідчать і коментарі її шанувальників, які щодня засипають її компліментами.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська зняла ролик в Instagram, на якому використовувала маску. Ефект після "пластики" їй зовсім не сподобався, вона прийшла в шок і навіть спробувала закрити обличчя.

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Автор: Діана Могилєвич