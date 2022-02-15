Співачка не показує свого чоловіка на публіку.

На честь дня святого Валентина українська співачка Оля Цибульська приголомшила шанувальників зворушливими кадрами зі своїм чоловіком і розповіла деякі цікаві факти про обранця. Фотографії з чоловіком артистка виклала у себе в Instagram.

"Між рибою і куркою вибере кицю. Краще за мене грає на фортепіано. Зачав і народив сина разом зі мною. Губить блокноти. Дає читати свій директ. Не дає з'їсти його салат. На відміну від мене пам'ятає всі важливі дати. Прийняв в подарунок від мене сакуру (яку я купила за космічні гроші). Вона розцвіла тупо черешнею. І він повірив, що це сакура. Іноді хочеться задушити, пальнути, влаштувати шторм", - написала Оля. ⠀

"Класні!!! І з вогником в очах", "Бути закоханим і люблячим це прекрасно", "Очі не брешуть, всі фото чудові", - пишуть шанувальники в коментарі до публікації Цибульської в Instagram.

Відзначимо, що в одному зі своїх інтерв'ю Ольга Цибульська зізналася, чому приховує чоловіка. Вона вважає, що люди шоу-бізнесу, які хваляться і скрізь говорять про особисте, як правило, розлучаються.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Оля Цибульська згадала, як на старті кар'єри її дуже образив відомий музикант. Зірка розповіла, що на початку творчого шляху дружила з музикантом, на ім'я Дмитро. Вони прекрасно ладили, але одного разу він подзвонив їй в стані алкогольного сп'яніння і наговорив багато неприємних речей. Зокрема, він заявив, що Оля не стане співачкою.