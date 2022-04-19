Співачка вважає, що дружина Медведчука повинна була записати звернення до українського народу.

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала звернення телеведучої Оксани Марченко до президентів України та Туреччини. Знаменитість вважає, що спочатку Марченко потрібно було звернутися до народу України, адже це розуміючі люди, і у кожного є своя особиста трагедія.

Таку позицію Полякова озвучила в прямому ефірі телеканалу 1+1.

"Чому вона не звернулася до свого народу, чому вона звернулася до турецького президента, чому звертається взагалі до президентів, чому не звернулася до людей, які мали можливість бачити її на своїх екранах. Вона ж українська телеведуча", - запитала Полякова.

"Сьогодні у нас у всіх особисті трагедії, але при цьому ми всі разом, що дуже важливо для українського народу. Ми всі разом, ми згуртувалися і підтримуємо один одного, хоча у кожного з нас особиста історія і трагедія. Але вона не звернулася ні до кого, і тільки коли у неї це сталося, почала якусь діяльність",-резюмувала Оля Полякова.

Нагадаємо, чоловіка телеведучої Оксани Марченко Віктора Медведчука затримала СБУ. Його підозрюють у держзраді. Медведчук намагався втекти з України, надівши форму ЗСУ, але замаскуватися не вийшло.

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