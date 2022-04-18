У короткому відеозверненні одіозний кум Путіна зазначив, що люди перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.

Підозрюваний у державній зраді нардеп від ОПЗЖ, якого нещодавно спіймала СБУ, Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума - президента РФ Володимира Путіна.

Відеозвернення опублікувала СБУ.

Зокрема, Медведчук попросив Зеленського і Путіна обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

"Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною та захисників Маріуполя та жителів, які сьогодні перебувають там та не мають можливості безпечного виходу через гуманітарний коридор", - заявив Медведчук.

В СБУ зазначили, що Росія спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію РФ і свідомо руйнують місто.

За різними оцінками, в місті перебувають близько 120 тисяч мирних жителів. Його боронять бійці полку "Азов" та 36-ої бригади морської піхоти.

Медведчука затримали: що відомо

Увечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст.111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст.111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Діяльність Медведчука у "вугільній справі" правоохоронні органи почали документувати ще в 2016 році.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Вас також можуть зацікавити новини: