Але навіть блокування соцмережі Полякову не зупинило.

Українську співачку Олю Полякову заблокували в соціальній мережі Instagram. Ймовірно, росіяни поскаржилися на її пости з кадрами звірств окупантів у Бучі.

"У мене заблокували Instagram! За правду! За визнання жахливих злочинів російських окупантів в Україні! Але це не зупинить мене, як і всіх нас, у боротьбі проти фашистських покидьків на території нашої землі! Приєднуйтесь до моєї сторінки тут на Фейсбуці!"- написала Полякова.

Співачка продовжує вести інформаційну війну і підтримувати українців, але вже в Facebook.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова закликала опальних зірок не "трястися" за концерти в РФ.

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