Вікторія Варлей розповіла про його реальний фінансовий стан.

Творці шоу "Холостяк" показують глядачам красиву казку про принца на білому коні і "попелюшку", яка підкорила його серце. З року в рік вони вибирають на місце головних героїв красивих і заможних чоловіків, неодноразово натякаючи на те, що вони мало не мільйонери.

Однак, насправді, все зовсім не так. Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Вікторія Варлей розповіла про фінансове становище Алекса Топольського. Незважаючи на те, що сам він постійно говорить про свій успішний бізнес в Майамі і божевільні заробітки, квартири там у нього немає.

"Він насправді не має житла в Майамі, щоб бути тут. Знайти житло в Майамі складно, дуже дорого. У мене, слава Богу, є чоловік, який оплачує квартиру. Алекс - не мільярдер, і навіть не мільйонер. Але він намагається", - сказала Варлей в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Однак вона впевнена, що якщо "холостяк" вже рік живе на Балі - значить, гроші у нього є:

"Я йому в гаманець не заглядала. Ну, якщо людина вже протягом року живе на Балі, то значить гроші він заробляє. Людина старається".

Бізнес Алекса Топольського

Він неодноразово говорив про те, що у нього успішний бізнес в Майамі, пов'язаний з нерухомістю і віртуальними асистентами. Однак, як кажуть багато учасниць проекту, насправді, це не так.

Наприклад, Марина Голд сказала, що у Алекса немає ні бізнесу, ні грошей. Інша учасниця і зовсім сказала, що він звичайний ріелтор.

Пізніше Алекс висловився з цього приводу. Він заявив, що у нього є великий бізнес, де річний оборот становить 4 мільйони доларів.

"Це звичайний, стабільний бізнес. Ріелтором ніколи не був. Звідки ця інформація - не знаю", - сказав Алекс Топольський.

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