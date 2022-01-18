Микита Пресняков чекав, що бій буде жорсткішим, перемога не принесла йому належної радості.

Онук російської співачки Алли Пугачової Микита Пресняков не так давно зустрівся на рингу зі скандальним актором Олексієм Паніним. Виявилося, родич Примадонни очікував від бою чогось більшого.

Своїми враженнями від поєдинку з Паніним Пресняков поділився російському виданню "П'ятий канал".

Пугачова не прийшла підтримати онука на рингу, як і його мати - співачка Крістіна Орбакайте. Дивитися на бій захотіла лише дружина Преснякова Олена Краснова. Коли Панін запропонував йому битися, він без роздумів погодився.

За словами Преснякова, він давно хотів зустрітися з актором на рингу, бо той не один раз зачіпав його честь.

"У нього якісь дивні претензії до мене, що все життя я домагаюся тільки завдяки своїм родинним зв'язкам", - вказав Пресняков.

Онук Пугачової був ображений словами Паніна про те, що той нібито користується зв'язками та ім'ям своїх родичів. Крім цього, Преснякову не подобається багато вчинків актора.

На рингу онук Пугачової здобув перемогу. Він швидко відправив Паніна в нокдаун, актор багато падав і не міг з гідністю виносити удари. Однак перемога не принесла Преснякову радості. Він вважає актора слабким противником і навіть зазначив, що йому було нецікаво битися зі скандальним "любителем ніг".

"Я очікував, що бій буде набагато жорсткіше. Тобто я навіть не припускав, що Панін в настільки нікчемній формі. Тобто він іноді падав просто від того, що я його відштовхнув, або від того, що він різко зігнувся. У нього просто втрачається координація", - зазначив Пресняков.

Сам же Панін був засмучений програшем. Також його засмутило, що після бою Пресняков не підійшов до нього з розмовою і не потиснув йому руку. Сам же онук Пугачової вважає, що він зробив те, про що мріяла уся Росія - поставив Паніна на місце.

Нагадаємо, не так давно стало відомо, що у Микити Преснякова пухлина жовчного міхура. Лікар вважає, що в онука Пугачової також є ризик розвитку онкології.

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