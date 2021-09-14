У Микити Преснякова пухлина жовчного міхура.

Лікарі виявили у російського артиста, онука Алли Пугачової, Микити Преснякова, доброякісну пухлину жовчного міхура.

В інтерв'ю "П'ятому каналу" хірург Дмитро Монахов розповів, яку небезпеку становить захворювання Преснякова.

"Потрібно розрізняти, одиничний це поліп або множинний. Якщо поліпів понад три, то мова йде про поліпоз жовчного міхура - це передракове захворювання, пов'язане з високим ризиком розвитку онкології", - сказав лікар.

Також він додав, що якщо фахівці виявили поодинокий поліп, то ніякої небезпеки для здоров'я він не несе і життю не загрожує. Крім того, Монахов сказав, що поліпи можна виявити тільки за допомогою УЗД. Найчастіше захворювання протікає безсимптомно.

За словами фахівця, існують псевдополіпи, які лікуються за допомогою таблеток і правильного харчування. І якщо Микиті Преснякову якраз призначили дієту, то, швидше за все, у нього знайшли саме псевдополіпи.

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Микита Пресняков - це син співака Володимира Преснякова і співачки Христини Орбакайте, дочки Алли Пугачової.

21 жовтня 2014 року Микита на церемонії нагородження "Прорив року-2014" за версією журналу MODA topical отримав нагороду в номінації "Дебют". У 2015 році заспівав дуетом разом з Володимиром Пресняковим-молодшим і знявся в кліпі "Серце полонених не бере".

У 2021 році вийшов кліп-кавер на легендарний хіт американської рок-групи Evanescence "Bring me to life", в якому брав участь і Микита спільно з блогером і співачкою Ольгою Зіміною. Зараз він є солістом групи Multiverse.

Відомо, що 27 липня 2017 року одружився з Оленою Красновою, з якою пізніше оселився в квартирі, подарованій їм Аллою Пугачовою.

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Автор: Діана Могилєвич