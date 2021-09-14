Лікарі виявили пухлину в жовчному міхурі.

У 30-річного російського музиканта Микити Преснякова виявили доброякісну пухлину в жовчному міхурі.

Артист розповів, що через пухлину і дієту він різко схуд. А також на його фізичну форму вплинули і регулярні тренування, оскільки він бере участь в шоу "Льодовиковий період".

"Дієта "стіл номер 5" і ще через поліпи жовчного міхура", - прокоментував своє схуднення Пресняков.

Також музикант поскаржився на те, що багато хто називає його неробою, але він себе таким не вважає. За словами Микити, він не тільки тренується для шоу, але і доробляє другий альбом своєї групи Multiverse, а також монтує кліпи на замовлення.

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"Який же я нероба... вже краще б на завод йшов працювати", - пожартував Микита.

Хто такий Микита Пресняков

Микита Пресняков - це син співака Володимира Преснякова і співачки Христини Орбакайте, дочки Алли Пугачової.

21 жовтня 2014 року Микита на церемонії нагородження "Прорив року-2014" за версією журналу MODA topical отримав нагороду в номінації "Дебют". У 2015 році заспівав дуетом разом з Володимиром Пресняковим-молодшим і знявся в кліпі "Серце полонених не бере".

У 2021 році вийшов кліп-кавер на легендарний хіт американської рок-групи Evanescence "Bring me to life", в якому брав участь і Микита спільно з блогером і співачкою Ольгою Зіміною. Зараз він є солістом групи Multiverse.

Відомо, що 27 липня 2017 року одружився на Олені Красновій, з якою пізніше оселився в квартирі, подарованій їм Аллою Пугачовою.

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Автор: Діана Могилєвич