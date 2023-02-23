Його дівчина теж зробила кілька натяків.

Ведучий Володимир Остапчук натякнув на весілля зі своєю 22-річною обраницею. Артист і Катерина Полтавська не дають коментарів про свої стосунки, проте регулярно публікують Stories, які вказують на їхній зв'язок.

Цього разу Остапчук і Полтавська зробили так само. Учора, 22 лютого, ведучий опублікував дивне фото. На ньому показаний київський паспортний центр. Це фото він супроводив написом "Finally" (нарешті).

Також Остапчук вказав дату - 22.02.2023, супроводивши її емодзі у вигляді серця. Складається враження, що ведучий дуже хоче назавжди запам'ятати цей день.

Відео дня

Полтавська теж зробила кілька натяків. Вона опублікувала фото вже всередині паспортного центру. Дівчина, як і Остапчук, написала дату і додала "сердечко". А незабаром Полтавська дала ще більш "жирний" натяк.

"Дякую всім", - написала вона, нібито дякуючи за привітання з весіллям.

Можливо, пара дійсно узаконила свої стосунки. Однак також може бути, що вони просто підіграли фанатам, які пильно стежать за їх відносинами і чекають на нові подробиці.

Нагадаємо, раніше 22-річна дівчина Остапчука похвалилася щедрим подарунком на День закоханих.

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