Напередодні шоумен показав знімки, зроблені на території їхнього з колишньою дружиною недобудованого будинку. Судячи з усього, апартаменти вже готові до заселення.

Український телеведучий Володимир Остапчук показав фото з батьками, закривши їхні обличчя на знімку за допомогою емодзі. У підписі він з гумором вказав:"Мама сказала не ганьбити її в інтернеті".

У той же час юна журналістка Катерина Полтавська, якій приписують роман з ведучим, у своєму Instagram-блозі повідомила, що приїжджали батьки коханого, до чого вона готувалася: забиралася, готувала їжу, намагалася не використовувати в розмові нецензурну лексику.

Дівчина також додала, що нервувала перед знайомством з сім'єю свого бойфренда, однак, як вона думає, - "перевірку пройшла".

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"Вчора приїжджали його батьки, тому я прибирала, готувала борщ, не матюкалася... Так такий стрес був - годувати їх своїм борщем. Я до іспитів готувалася менше", - повідомила в блозі Катя Полтавська.

Особисте життя Володимира Остапчука

У 2022 році телеведучий розлучився зі своєю другою дружиною Христиною Горняк. Причину розлучення пара не повідомила, проте практично відразу стало відомо, що у шоумена з'явилася інша дівчина.

Відзначимо, що від першого шлюбу з Оленою Войченко у Вови є син і дочка. Зараз вони живуть за кордоном.

Раніше УНІАН писав, що шоумен Остапчук побував у будинку, який будував з екс-дружиною.

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