На артистів написали донос в прокуратуру, замість них виступлять музиканти, які підтримали путінський режим.

У РФ скасували виступ групи "Звери" на економічному форумі в Петербурзі. На артистів написали донос, їх розкритикували за відмову виступати в Криму і антивоєнну позицію.

Як повідомляють росЗМІ, першим проти "звірів" виступив декан факультету медіакомунікацій Московського державного інституту культури Юрій Кот, який у минулому був прес-секретарем "Всесвітнього російського народного собору". Він заявив, що у соліста групи Романа Білика "багата біографія представника п'ятої колони".

Також росіянина обурювало, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну співак засудив війну. У березні минулого року Білик називав те, що відбувається "божевіллям" і "страшною трагедією".

Крім цього, проти групи "Звери" виступив російський депутат Чебикін. Він звернувся до прокурора Петербурга з доносом. Чиновник незадоволений тим, що Білик "негативно ставиться" до війни.

"Виступ на Дворцовій площі даної групи може бути охарактеризовано громадськістю як образу всіх, хто сьогодні, ризикуючи своїм життям, забезпечує безпеку інтересів Росії та її населення", - заявив депутат.

Росіян, які вирішили зірвати концерт гурту "Звери", також обурювало, що вони відмовлялися виступати в тимчасово окупованому Криму. Музиканти жодного разу не їздили на півострів після того, як його захопила РФ.

Тепер же замість групи "Звери" на концерті в Петербурзі виступить група "Чиж и Ко". Ці музиканти підтримують путінський режим і подобаються тим, хто виступає за війну в Україні.

Скасування концертів РФ - що відомо

"Звери" стали не першими артистами, чиї концерти зірвали в РФ. Раніше там скасували останній спектакль за участю Лії Ахеджакової. Крім цього, в Сочі скасували концерт "Би-2". Артисти і актори, які виступили проти російської агресії, стають "ворогами" для Кремля, а тому їх концерти зривають.

Також нещодавно стало відомо, що у РФ скасували вже восьмий концерт Діани Арбеніної. Офіційних причин "скасування" співачки не повідомляють, проте відомо, що вона виступає проти війни в Україні.

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