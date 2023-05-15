Захід мав бути 12 серпня, але тепер цього не відбудеться.

У місті Сочі скасували концерт гурту "Бі-2", який планувався на середину серпня. Також не відбудеться концерт у Москві, який анонсували на 10 червня. Причиною тому стали скандальні висловлювання Єгора Бортніка, відомого як Льова Бі-2, повідомляють росЗМІ.

У своєму Instagram-блозі він відкрито звинуватив Росію у вбивствах мирних українців, а також заявив, що не планує повертатися на територію країни-агресора.

"Ви - вбивці. Ви перекреслили всі свої досягнення. Та й досягнення були спільними з Україною та Європою. Все, що викликає зараз путінська Росія - тільки огиду. Я жодного слова забирати не збираюся. Путін і вся його розумово відстала шваль знищила нашу країну. Читайте ваші "мракобісні" лекції у військкоматі", - написав Льова у відповідь на коментар фоловера, який привітав його з Днем перемоги.

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Пропагандистські ЗМІ повідомили, що російські активісти звернулися до Генпрокуратури РФ та СК Росії з проханням перевірити членів музичного гурту "Бі-2" на предмет фінансування ЗСУ та дискредитації ЗС РФ. Також надійшло прохання визнати Єгора Бортніка іноагентом.

Самі зірки поки ніяк це не коментували. Зараз "Бі-2" перебувають в США, де проводять масштабний тур.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що гурту "Бі-2" хочуть заборонити в'їзд до Росії.

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