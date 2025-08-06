Трагічна смерть виконавця сталася всього через кілька тижнів після його прощального концерту.

Стала відома причина смерті легендарного рок-музиканта, лідера Black Sabbath Оззі Осборна, який відійшов у вічність 22 липня 2025 року.

Як пише британське видання The Sun, в офіційному свідоцтві про смерть виконавця в графі "Причина смерті" вказано "гострий інфаркт міокарда" та "серцевий напад поза межами лікарні".

Супутніми причинами смерті Осборна також визначено ішемічну хворобу серця та хворобу Паркінсона з вегетативною дисфункцією.

Відео дня

"У документі його професія була описана як "рок-легенда, автор пісень і виконавець", що було зворушливим жестом поваги до Оззі", – йдеться у матеріалі.

Трагічна смерть Оззі сталася всього через кілька тижнів після прощального концерту для фанатів в Бірмінгемі. Тоді Осборн виконав п'ять пісень у своєму сеті, серед яких був і хіт "Mama, I'm Coming Home".

Смерть Оззі Осборна

Легенда світового року помер 22 липня в оточенні сімʼї. Попрощалися з ним 30 липня в Бірмінгемі. Провести його в останню путь прийшли інші музиканти та тисячі фанатів. Саме ж поховання провели у вузькому колі.

Легенда світового року також підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, він був готовий прихистити родини з України в своєму будинку у графстві Бакінгемшир, що у Великій Британії.

Вас також можуть зацікавити новини: