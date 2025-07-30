Легендарний рок-музикант повернувся на вічний спочинок до свого рідного міста.

У Бірмінгемі відбулася церемонія прощання з легендарним рок-музикантом Оззі Осборном. Про це повідомляє Independent.

Хоча майже вся кар’єра Осборна пройшла в США, рідним для музиканта є англійське промислове місто Бірмінгем. Саме там його і вирішили поховати. Проводити легендарного рокера в останню путь прийшли тисячі його шанувальників.

Міська рада Бірмінгема заявила, що зробила усе можливе, аби провести шанобливо та безпечно публічну частину події. Безпосередньо поховання вирішили провести приватно у вузькому родинному колі.

Відео дня

Катафалк з гробом Оззі Осборна рушив вулицею близько 15 години за Києвом. Щоб побачити процесію, деяким фанатам довелося вилізти на дахи автобусних зупинок та на інші піднесені над землею споруди на маршруті.

Сам катафалк — це величний чорний автомобіль, прикрашений квітковими композиціями, зокрема фіолетовими квітами у формі хреста. Фанати Оззі також кидали йому на дорогу червоні троянди та соняшники.

Кортеж зупинився біля мосту та лавки Black Sabbath, де утворився стихійний меморіал на честь Оззі. Там члени родини Оззі поклали квіти та висловили подяку фанам, які прийшли віддати музиканту останню шану.

Оззі ще у 2011 році сказав, що хоче, аби його похорон нагадував святкування, а не "фестиваль нудьги". Тому "трохи радості" у сумну подію привніс запрошений на церемонію гурт Bostin Brass.

Оззі Осборн: що треба знати

Оззі Осборн (справжнє ім’я Джон Майкл Осборн) народився 3 грудня 1948 року в Бірмінгемі, Англія. На сьогодні вважається є однією з найвідоміших фігур у світі хеві-металу.

Його музична кар'єра почалася наприкінці 1960-х, коли він став вокалістом гурту Black Sabbath, одного з піонерів жанру. З такими альбомами, як Paranoid і Master of Reality, Осборн і Black Sabbath заклали основи хеві-металу, поєднуючи важкі гітарні рифи з похмурою лірикою.

Через проблеми з алкоголем і наркотиками Оззі був звільнений з гурту в 1979 році, що стало переломним моментом у його житті. Після цього Осборн розпочав сольну кар'єру, яка принесла йому ще більшу популярність. Його дебютний альбом Blizzard of Ozz (1980), записаний разом із гітаристом Ренді Роадсом, став класикою, а пісні на кшталт Crazy Train досі є гімнами металу.

Попри особисті труднощі, включно з наркотичною залежністю та скандалами, Осборн залишався впливовою постаттю завдяки своїм провокаційним виступам і харизматичній особистості. У 2000-х він також став медійною зіркою завдяки реаліті-шоу The Osbournes, яке показало його сімейне життя з дружиною Шерон і дітьми. До останніх днів свого життя Оззі продовжував виступати та записувати музику, залишаючись іконою рок-культури.

Вас також можуть зацікавити новини: