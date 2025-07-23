Помер Оззі Осборн: як легендарний музикант підтримував Україну

Син Осборна допомагав евакуювати дітей з України.

22 липня світ сколихнула звістка про смерть легендарного музиканта Оззі Осборна. Лідер Black Sabbath відійшов у вічність у 76 років. УНІАН пригадує, як легенда світового року підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У перші тижні повномасштабної війни в Україні, а саме в квітні 2022 року, Оззі Осборн та його дружина оголосили, що готові підтримати українських біженців та прихистити родини з України в своєму будинку у графстві Бакінгемшир, що у Великій Британії.

Пізніше музикант випустив альбом Patient Number 9. Ще в серпні 2022 року було оголошено, що вініл альбому буде представлено в кольорах прапора України. Всі кошти обіцяли перерахувати волонтерській організації Third Wave Volunteers. Альбом коштував 38 доларів.

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"У лютому мій син Джек працював з волонтерами ThirdWaveVolunteers над евакуацією осиротілих дітей з особливими потребами з України. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо після початку війни, тому здається правильним працювати з такою важливою справою", – зауважив тоді музикант.

Оззі Осборн помер

У вівторок, 22 липня, родина відомого виконавця Оззі Осборна повідомила, що вранці музикант помер.

"З більшим сумом, ніж можна передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн пішов із життя сьогодні вранці. Він був зі своєю сім'єю і оточений любов'ю", – йшлося в заяві.

Усього кілька тижнів тому легендарний виконавець возз'єднався зі своїми колегами по групі Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників.

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