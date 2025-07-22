Помер легендарний музикант Оззі Осборн. Йому було 76 років. Про смерть зірки повідомляє Sky News.

"З більшим сумом, ніж можна передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн пішов з життя сьогодні вранці. Він був зі своєю сім'єю і оточений любов'ю", – заявила родина легендарного виконавця.

Смерть легендарного Оззі Осборна настала всього через кілька тижнів після того, як він возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників. До виступу доєдналися і його улюблені гурти, такі як Metallica та Guns'n'Roses.

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Три тижні тому, виступаючи на цьому концерті, Осборн звернувся до шанувальників:

"Ви не уявляєте, що я відчуваю – дякую вам від щирого серця", – сказав тоді легенда.

Останніми роками Оззі Осборн страждав на хворобу Паркінсона та мав інші проблеми зі здоров'ям. Серед них були і ускладнення травм, отриманих під час падіння у 2019 році.

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