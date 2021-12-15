Чоловіка дратує запитання глядачів проекту про те, чи використовував він Злату.

Переможець шоу "Холостячка-2" Андрій Задворний відверто відповів на всі запитання дописників в Instagram з приводу "драми" у стосунках зі Златою Огнєвіч.

Свої відеовідповіді він опублікував в "історіях" Instagram.

Так, перший докір на адресу екс-обранця "холостячки" - він нібито прийшов на проект по піар. "Друзі, це ТБ-проект, всі, хто на нього йде, розуміє, що піар буде так чи інакше... Для мене піар - це побічний ефект, це не головне", - запевняє Андрій.

Читайте такожПереможець "Холостячки-2" розставив всі крапки над "і" в історії зі Златою ОгнєвічТакож чоловік відповів на запитання про почуття до Злати. Він розповів, що вони виникли в процесі знайомства з дівчиною, а не одразу.

"Тепер я відповім тим, хто каже, що я використовував Злату... Так поясніть мені, дорогі, тоді, чому я не дочекався пост-шоу, щоб просто отримати всі лаври собі, не потягнув час до вигідного моменту... А чому я прийшов до неї і сказав про це? Я ж міг ходити з нею на світські заходи, ми могли бути головною обговорюваною парою року. Не в'яжеться, ні, не відчуваєте?" - обурився Задворний.

Також він відповів на закиди хейтерів про те, що нібито не хоче дітей і весілля. Переможець "Холостячки" запевнив, що це не так і порадив переглянути 7 епізод шоу.

Як повідомлялося, після проекту "Холостячка-2" Злата Огнєвіч і переможець шоу Андрій Задворний пробули разом всього 1,5 місяця. Пара розійшлася з ініціативи чоловіка. Він розповів, що його почуття до дівчини охололи.

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Автор: Ольга Робейко