Прикордонники дізнались, що росіянин раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

Прикордонники не пустили в Україну російського музиканта Петра Мамонова через відвідування тимчасово окупованого Криму, йому заборонено в’їзд на три роки.

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Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«Учора в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» зупинили двох громадян РФ. Іноземці порушили порядок в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим», - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ уточнюють, що одним з іноземців виявився російський рок-музикант, учасник гурту «Звуки Му», актор та радіоведучий. «Він разом з громадянкою РФ прямував в Україну начебто з приватною метою», - зауважують у відомстві.

Під час заходів контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.

«Враховуючи усі обставини, співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцям в перетинанні кордону та обом на три роки заборонили в’їзд в Україну. Громадяни РФ вибули назад зворотним авіарейсом», - поінформували у прикордонному відомстві.

Як повідомило УНІАН джерело у Держприкордонслужбі, йдеться про Петра Мамонова.

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Автор: Антоніна Доломанжи