Мозгова закликала Кіркорова сидіти і мовчати.

Український продюсер Олена Мозгова звернулася до російського артиста Філіпа Кіркорова, який підтримав телеведучу Оксану Марченко і нардепа Віктора Медведчука, якого 12 квітня затримала СБУ.

Мозгова порадила Кіркорову не лізти до цивілізованих людей, сидіти і мовчати у своїй Росії.

"Півник золотий гребінець прокинувся і став на захист мертвотчука і дружини його аксани... Двометрова страза волає і звертається в Європу... Сиди, к*рво, у своїй каZапії і не сунь п'ятак до цивілізованих людей! Кричи до свого ху*ла, нехай забере кума і віддасть всіх наших полонених! Фу... які ж вони всі огидні... і ще, мр*зото, я щиро бажаю тобі, Філіп, щоб здригався ти від сирен і розривів снарядів все своє нікчемне життя", - написала Мозгова в Facebook.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров досі мовчить про війну в Україні. Раніше співачка Камалія розповіла, що надсилала йому фотографії з України, але Кіркоров її ігнорує.

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