Однак співачка швидко поїхала, в Україні вона пробула недовго.

Українська співачка Аліна Гросу, яка восени 2022 року перенесла операцію і проходила реабілітацію в США, на якийсь час повернулася в Україну. Схудла артистка розповіла, що вона їздила в рідні Чернівці.

"Я нарешті потрапила в рідне місто, де зарядилася енергією від сім'ї, близьких людей і друзів. І ні на секунду не хотіла залишати рідні стіни, бо ніде так не добре, як вдома. Але повинна знову їхати, летіти... На навчання, а ще планую втілити в життя нові ідеї, музичні і не тільки, щоб весь світ ще більше говорив про нашу країну", - написала Гросу в Instagram.

Співачка провела час зі своєю сім'єю. Вона показала фото з молодшим братом і своєю бабусею. Однак Гросу пробула в Україні зовсім недовго. Співачка вже полетіла. Вона розповіла, що дуже боїться літати, але їй довелося провести в літаках 20 годин.

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У коментарях під фото, на якому Гросу позує разом зі своїм молодшим братом, фанати запитують у співачки про те, як вона себе почуває і чи вдалося їй відновитися після хвороби. Однак ці питання артистка ігнорує.

Що сталося з Аліною Гросу

Нагадаємо, в січні цього року Аліну Гросу розповіла, що вона потрапила до лікарні в США. Восени вона перенесла операцію, після чого їй довелося проходити реабілітацію.

Незабаром стало відомо, що в лікарні співачка сильно схудла. Вона втратила 5 кілограмів через жорстку дієту, яку їй довелося дотримуватися під час реабілітації.

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