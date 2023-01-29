Дмитро Павличко був одним з авторів Декларації про державний суверенітет України.

На 94-му році життя помер відомий український поет Дмитро Павличко.

Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

"Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника", - написав Сидоржевський.

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Чим відомий Дмитро Павличко

Дмитро Павличко - поет, літературний критик, публіцист. Народився 28 вересня 1929 року. У 2004 році йому було присвоєно звання Героя України.

Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня (1999, 2009), ордена "За заслуги" III ступеня (1997), ордена Свободи (2015), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1977).

У 1945-46 роках відбував ув'язнення за звинуваченням у приналежності до УПА. Пізніше був одним з організаторів Народного Руху України, а також одним з авторів Декларації про державний суверенітет України.

У 1990-1994, 1998-1999, а також у 2005-2006 роках був народним депутатом.

У 1995-1998 роках був послом України в Словаччині, а в 1999-2002 роках – послом України в Польщі.

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