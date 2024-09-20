Гуморист найбільш відомий як лідер команди "Ніколь Кідман".

Пішов з життя український гуморист, учасник "Ліги сміху" Юрій Рябченко. Покійний комік був найбільш відомий як лідер гумористичної команди "Ніколь Кідман".

Сумну звістку у своєму Instagram повідомила гостьова редакторка "Ліги сміху" Одарка Царенко. Вона висловилася про Юрія, як про талановиту та добру людину.

"Велика втрата в лігосмішній родині. Пішов із життя Юра Рябченко - актор та автор команди "Ніколь Кідман", "Луганська збірна", "Другой Мир", "До Лампочки" (СНУ Луганськ), "СНУки" (СНУ Луганськ), великий талант і просто хороша людина", – зазначила редакторка.

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Наразі причину смерті Рябченка не повідомляють. У своєму дописі Царенко закликала усіх небайдужих долучитися до збору коштів, які підуть на потреби родини гумориста та на його поховання.

"Всі гроші підуть на поховання та його родичам, які зараз перебувають в Луганській області. Інформація з приводу церемонії поховання буде згодом. Світла пам’ять. Спочивай з миром, друже", – написала Одарка.

Що відомо про Рябченка

Комік родом з Луганщини. Кар'єру гумориста Юрій розпочав ще в юності. Для участі в "Лізі сміху" йому довелося переїхати до столиці, де він мешкав останнім часом. У своїх соцмережах Рябченко переважно ділився світлинами з роботи, зйомок та корпоративів. Однак останній допис він опублікував ще минулої весни.

Гуморист виступав у складі команд "ПУПОК" та "Chili", а пізніше став фронтменом "Ніколь Кідман". Окрім цього, комік працював над іншими проєктами.

Нагадаємо, раніше помер рідний брат Майкла Джексона. Причиною його смерті став серцевий напад.

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