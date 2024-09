Помер рідний брат Майкла Джексона

Помер Тіто Джексон, брат відомого покійного співака Майкла Джексона і учасник легендарного гурту The Jackson 5.

Як повідомляє People, посилаючись на племінника Сіггі Джексона, Тіто Джексон пішов із життя в неділю, 15 вересня, на 71-му році життя. Причиною його смерті став серцевий напад.

Відомо, що Тіто був частиною золотого складу The Jackson 5, куди також входили його брати - Майкл, Джекі, Джермейн, Марлон, а пізніше і Ренді Джексони. Група здобула неймовірну популярність у 1970-х роках, ставши відомою завдяки хітам I Want You Back, ABC, I'll Be There та іншим.

У 1997 році The Jackson 5 отримали зірку на Голлівудській алеї слави.

Тіто Джексон, крім участі в гурті, займався сольною кар'єрою. У 2003 році він випустив альбом "I Gotta Play", а потім послідували "Tito Time" 2016 року і "Under Your Spell" 2021 року. До останніх років він продовжував виступати з братами Джекі та Марлоном у складі групи The Jacksons.

Зазначимо, Майкл Джексон помер через зупинку серця 2009 року. На момент смерті йому було всього 50 років.

