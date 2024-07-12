Акторка тривалий час боролася з хворобою.

Відома американська акторка Шеллі Дювалл, яка знімалася у фільмі "Сяйво", пішла з життя у віці 75 років. Стало відомо, що причиною смерті стала хвороба.

Як пише видання Hollywood Reporter, коханий знаменитості Ден Гілрой повідомив, що вона багато років страждала на цукровий діабет. Смерть наступила через ускладнення, спричинені хворобою. Дювалл померла уві сні.

"Моя дорога, мила, чудова супутниця життя і подруга покинула нас. Занадто багато страждань вона перенесла останнім часом, а тепер вона вільна. Відлітай, красуне Шеллі", – звернувся до акторки Гілрой.

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Артистка, відома своєю незвичайною зовнішністю, знялася у 7 картинах режисера Олтмена, зокрема, у "Нешвіллі", "Три жінки" і "Попай". Її роль в "Трьох жінках" принесла акторці нагороду за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі. Сам режисер називав її "чарівною, дурною, витонченою, жалюгідною і навіть красивою".

Однак найбільшу славу Шеллі здобула завдяки зйомкам у фільмі жахів "Сяйво" Стенлі Кубрика, де вона зіграла роль Венді Торранс. Дебют зірки у кіно відбувся у далекому 1970 році у фільмі "Брюстер МакКлауд". Вона активно знімалася до 1990 року, а потім зникла з індустрії на понад 30 років. Після тривалої перерви Дювалл повернулася на екрани з роллю у фільмі "Лісові пагорби". У знаменитості не було дітей.

Нагадаємо, раніше помер зірка серіалу "Альф" Бенджі Грегорі. Актору на момент смерті було 46 років.

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