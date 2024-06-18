Їй було лише 92 роки.

Сьогодні, 18 червня, стало відомо про смерть легендарної французької актриси Анук Еме. Її не стало на 93 році життя.

Про втрату повідомила її донька Мануела Папатакіс у своїх соцмережах.

"Я була поруч із нею, коли вона померла сьогодні вранці у своєму будинку в Парижі", - написала дівчина.

Причину смерті акторки поки не повідомляють. Також невідомо, де і коли її поховають.

Чим відома Анук Еме

Анук Еме знімалася в кіно майже 70 років. За цей час вона встигла зіграти в 74 фільмах і серіалах. Її дебют у кіно відбувся у 13 років у фільмі "Дім на морі", що вийшов у 1946 році.

Також вона знялася в таких стрічках як "Солодке життя", "Лола", "Чоловік і жінка", "Стрибок у порожнечу" та інших.

Відомо, що Анук Еме - володарка премій BAFTA та "Оскар". Тобто вона була затребуваною французькою актрисою.

Журнал Empire помістив її до списку "100 найсексуальніших зірок в історії кінематографа".

Нагадаємо, раніше померла заслужена артистка України Христина Трач.

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