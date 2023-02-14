Деякі українські артисти протягом останнього року встигали волонтерити, давати концерти, зніматися, ще й особисте життя влаштовувати.

У День святого Валентина згадуємо про українських зірок, які протягом останнього року встигали допомагати українцям, збирати гроші для військових, волонтерити, давати концерти, зніматися, але і про особисте життя не забули. Їх приклад доводить - світле і прекрасне почуття допомагає наблизити нашу перемогу.

Володимир Дантес

Для музиканта повномасштабна війна почалася на самоті. Як стало відомо в березні, незадовго до 24 лютого вони з Надею Дорофєєвою розлучилися. Вже влітку Дантес повідомив, що він вже не холостяк - зараз Вова перебуває у стосунках з рестораторкою Дашею Кацуріною.

Надя Дорофєєва

Говорячи про Дантеса, було б неправильно обійти стороною бурхливе особисте життя його колишньої. Так, Дорофєєва недовго була одна - у травні 2022 фанати почали говорити про те, що вона нібито зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. На початку літа пара підтвердила стосунки.

Відео дня

Попри те, що спочатку Дантеса і Дорофєєву звинувачували в хайпі на тому, що вони нібито "обмінялися" партнерами, зараз кожна пара щаслива по-своєму.

Даша Астаф'єва

Модель і зірка журналу "Playboy" в найважчі часи залишалася в Києві - чистила картоплю і готувала обіди для військових і волонтерів. В одному з інтерв'ю Астаф'єва зізналася, що зустріла чоловіка, з яким зараз перебуває у стосунках. Його імені вона вирішила не розкривати, проте уточнила, що він підкорив її своєю оригінальністю.

Наталя Могилевська

Відома співачка зустріла свою любов після 24 лютого. Хоча з цим чоловіком вона була знайома довгі роки, але почуття прокинулися саме під час війни. Як зізналася Наталя, він підкорив її своєю рішучістю і підтримкою. Ім'я коханого зірка не розкриває, але запевняє, що зараз дуже з ним щаслива.

Євгенія Емеральд

Жінка до війни була підприємницею, а після вторгнення вирушила на фронт захищати свою країну. Емеральд, відома під псевдонімом "Жанна д'Арк" познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Євгеном Стипанюком на фронті. Восени 2022 року вони одружилися і повідомили, що чекають на дитину - Євгенія вагітна дівчинкою.

Нагадаємо, Кароль влаштувала сексуальну фотосесію прямо на вулиці.

Вас також можуть зацікавити новини: